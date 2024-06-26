يكفي لعشرات السنين.. إعلان أردنيّ مهم عن "حقل للغاز"

قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة، اليوم الأربعاء، إن استكشاف الغاز في منطقة الريشة، أكد مؤشرات إيجابية جداً.



ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عنه خلال مؤتمر صحافي في عمّان أن "كميات الغاز الموجودة تكفي لتغطية احتياجات النظام الكهربائي لعشرات السنين".

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وأضاف أن "طرفاَ ثالثاَ يدرس حالياً الاحتياطيات للتأكد من الأرقام التي كشفتها الجهات الأخرى التي درستها".

وفي سياق منفصل، قال الوزير الأردني إن "الوزارة تعمل حالياً على النهوض بقطاع التعدين لرفع مؤشراته الاقتصادية، وتعزيز موقع الأردن على خارطة التعدين الإقليمية والعالمية في التعدين، وصناعاته في إطار رؤية التحديث الاقتصادي".