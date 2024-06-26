ضربات إسرائيلية تستهدف مواقع قرب السيدة زينب في ريف دمشق

دوت انفجارات عنيفة في محافظة ريف دمشق، ناجمة عن قصف إسرائيلي لمواقع في محيط منطقة السيدة زينب بالمحافظة.

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وقد تصاعدت أعمدة الدخان من المواقع المستهدفة، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية حتى الآن، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.وتزامناً مع الهجوم الإسرائيلي، أطلقت قواعد الدفاع الجوي التابعة للجيش السوري صواريخ للتصدي لأهداف في سماء المنطقة.