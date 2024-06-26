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عربي-دولي

كوريا الشمالية تختبر صاروخاً متعدّد الرؤوس الحربية

Lebanon 24
26-06-2024 | 18:15
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أعلنت كوريا الشمالية أنّها اختبرت بنجاح إطلاق صاروخ متعدد الرؤوس الحربية، مؤكّدة أن التجربة نجحت في مراحلها كافة من فصل الرؤوس والتحكم بها وتوجيهها وإصابتها أهدافها.
وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إنّ الجيش "أجرى بنجاح في 26 حزيران اختبار الفصل والتحكّم في توجيه الرؤوس الحربية المتنقّلة الفردية"، مؤكّدة أنّه "تمّ بنجاح توجيه الرؤوس الحربية المتنقّلة المنفصلة إلى الأهداف الإحداثية الثلاثة".
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