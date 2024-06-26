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عربي-دولي

لصد هجوم بحري.. طراد روسي يُجري تدريبات في البحر المتوسط

Lebanon 24
26-06-2024 | 23:13
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ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء نقلا عن قيادة البحرية أن الطراد الصاروخي التابع للبحرية الروسية (فارياج) أجرى تدريبات في البحر المتوسط.

وذكرت قيادة البحرية الروسية أن التدريبات ركزت على صد هجوم بحري واسع بطائرات مسيّرة، وتضمنت أيضا محاكاة لاشتباكات مع سفينة وغواصة معاديتين.(سكاي نيوز)
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