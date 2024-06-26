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عربي-دولي

عدوان إسرائيلي ليلا على ريف دمشق والسويداء.. وأنباء عن استهداف مركز لـ"الحزب"

Lebanon 24
26-06-2024 | 23:17
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أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان ان صواريخ إسرائيلية استهدفت بشكل مباشر، مكان تمركز الآليات في مركز خدمات مؤسسة جهاد البناء التابعة لـ"حزب الله" في محيط منطقة السيدة زينب بمحافظة ريف دمشق.

وأسفر الهجوم بحسب المرصد، إلى مقتل شخص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، فيما هرعت سيارات الإسعاف لموقع الاستهداف، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
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وتصاعدت أعمدة الدخان من المواقع المستهدفة، وتزامنا مع الهجوم الإسرائيلي أطلقت قواعد الدفاع الجوي التابعة للنظام صواريخ للتصدي لأهداف في سماء المنطقة.
 
ولاحقا أعلن المرصد السوري إن أحدث حصيلة للغارة الإسرائيلية على دمشق، فجر اليوم الخميس، أسفرت عن مقتل 3 أشخاص، بينهم سيدة مسنة.


استهداف السويداء
وقال موقع "السويداء 24" الإخباري إن القصف الجوي استهدف موقع رادار تل صحن التابع للجيش السوري في ريف السويداء الشرقي، مما أداء إلى تدمير منظومة الرادار، دون تسجيل خسائر بشرية.

ودوّى انفجار عنيف هز صوته ريف السويداء الشرقي بكامله، بحدود الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل. وأفاد مراسل "السويداء 24" أن قصفاً جوياً استهدف نقطة تل صحن، وهو موقع رادار يتعرض بين الحين والآخر لضربات إسرائيلية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية سورية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس أن إسرائيل شنت "عدوانا جويا" استهدف عددا من النقاط في المنطقة الجنوبية بسوريا، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة عسكري.(سكاي نيوز)


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