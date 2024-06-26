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عربي-دولي

مكالمة استمرت 15 دقيقة: روسيان خدعا وزير خارجية بريطانيا وبحثا معه ملف أوكرانيا

Lebanon 24
26-06-2024 | 23:22
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في حادثة غير متوقعة، نشر منفذا مقالب روسيان مكالمة فيديو مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون بعدما خدعاه ليعتقد أنه يتحدث مع رئيس أوكراني سابق.

فقد كشفت وزارة الخارجية البريطانية في وقت سابق هذا الشهر، أن كاميرون أجرى مكالمة فيديو مع شخص زعم أنه الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو قبل إدراك أنه وقع ضحية مقلب.
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15 دقيقة
وأجرى المكالمة منفذا مقالب يستخدمان الاسمين المستعارين فوفان وليسكيس، واستمرت على ما يبدو نحو 15 دقيقة، وظهر فيها كاميرون في مكان مفتوح وهو يتحدث في هاتفه ويرتدي ملابس غير رسمية.

والاثنان شهيران داخل روسيا، إذ خدعا مجموعة من الساسة الغربيين على مدى أعوام، بما في ذلك رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفي 2022 خدعا بن والاس، وزير الدفاع البريطاني حينئذ.

اتهامات غربية
إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية البريطانية، أمس الأربعاء، إن المكالمة بدت وكأنها عملية روسية هدفها تشتيت الأنظار عن حرب موسكو في أوكرانيا. ولم تجب الوزارة سؤالا عن صحة مقطع الفيديو.

ونفى فوفان وليكسيس فيما سبق اتهامات غربية بأن لهما صلات بأجهزة المخابرات الروسية، إلا أنهما كثيرا ما يسألان ضحاياهما أسئلة تهم الدولة الروسية.(العربية)

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