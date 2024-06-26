بعد تنفيذه محاولة انقلاب فاشلة.. اعتقال قائد الجيش البوليفي (فيديو)

اعتقلت الشرطة البوليفية أمس الأربعاء قائد الجيش الجنرال خوان خوسيه زونيغا بعدما أقاله الرئيس لويس آرسي واتهمه بتنفيذ محاولة انقلاب فاشلة، بحسب مشاهد بثّها التلفزيون الرسمي.



وأظهرت المشاهد عناصر من الشرطة وهم يلقون القبض على الجنرال زونييغا بينما كان يتحدث إلى صحافيين أمام ثكنة عسكرية ويجبرونه على ركوب سيارة للشرطة قبل أن يخاطبه وزير الداخلية جوني أغيليرا قائلاً له "أنت رهن التوقيف أيها الجنرال".

Este es el artífice del golpe de Estado en Bolivia 🇧🇴 el general Juan José Zúñiga. Ayer amenazó con arrestar a Evo Morales y hoy busca dar un golpe. Debe ser condenado por traicionar a su país, violar el orden constitucional y la democracia.pic.twitter.com/JpkQtpxSQr — El Necio (@ElNecio_Cuba) June 26, 2024 Advertisement

ونددت حكومة بوليفيا وزعماء دوليون بمحاولة الانقلاب. ولم تتضح الجهة التي سيتم نقل سونيجا إليها.



وفي وقت سابق سيطرت وحدة من القوات المسلحة البوليفية على الساحة المركزية بالعاصمة، واقتحمت عربة مدرعة مدخل القصر الرئاسي تبعها جنود.



وندد الرئيس البوليفي لويس آرس "بالتعبئة غير القانونية" لبعض وحدات الجيش في لاباز واتهم الزعيم السابق إيفو موراليس جنرالا كبيرا بالتخطيط لانقلاب.



جنود ومركبات مدرعة

وشوهد جنود مسلحون وعربات مدرعة في ساحة بلازا موريلو بوسط العاصمة بينما رأى شاهد من رويترز مركبة مدرعة تقتحم القصر الرئاسي الواقع في الساحة وجنودا يندفعون إلى داخله.



وقال الجنرال خوان خوسيه زونيجا لمحطة تلفزيون محلية "لقد جاء قادة القوات المسلحة الثلاثة للتعبير عن سخطنا. ستكون هناك حكومة جديدة، ومن المؤكد أن الأمور ستتغير، بلادنا لا يمكن أن تستمر على هذا النحو بعد الآن".(العربية)









