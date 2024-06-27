"مكوناتها متنوعة وغير معروفة".. تحذير من انتشار 3 أنواع جديدة من المخدرات!

Advertisement

حذرت الأمم المتحدة من انتشار 3 أنواع جديدة من المخدرات، باعتبارها "تشكل مخاطر صحية خاصة في أنحاء إفريقيا بسبب مكوناتها المتنوعة وغير المعروفة في كثير من الأحيان".وقال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تقريره السنوي عن المخدرات العالمي إنه "يعتقد أن المخدرات تحتوي على خليط خطير من الأدوية والكحول والمذيبات" والأنواع الجديدة تسمى "كوش" و"القذافي" و"غبار القرد".وأعلنت سيراليون في نيسان حالة طوارئ وطنية، بسبب "تزايد استخدام مادة "الكوش"، وهي خليط اصطناعي من "الماريغوانا والتيتانيل والترامادول".وفي رد فعل على الاستخدام المفرط لعقار "القذافي" وهو "خليط من الترامادول والمشروبات الكحولية المنشطة" حظرت ساحل العاج في العام الماضي استيراد وتصدير مثل هذه المشروبات.ويتم استخدام مخدر "غبار القرد" في الغالب في نيجيريا وفقا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي قال إنه "يتكون من مشروب الجن محلي الصنع وبذور القنب والأوراق والسيقان والجذور".وقال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إنه "يجب على البلدان تعزيز قدراتها في مجال الاختبار العلمي لمساعدة وكالات إنفاذ القانون والوكالات الصحية على التخفيف من تهديد المخدرات الناشئة".ورغم أن القنب "لا يزال أكثر المخدرات التي يتم الحصول عليها والاتجار بها وتعاطيها في القارة"، إلا أن هناك زيادة في الاتجار بمواد أخرى مثل الكوكايين من أمريكا اللاتينية والهيروين والميثامفيتامين من جنوب غرب آسيا في طريقها إلى أوروبا وإفريقيا وأماكن آخرى، وفق الأمم المتحدة.وأشار مكتب الأمم المتحدة إلى أن "أسواق المخدرات المحلية في إفريقيا تتنوع بسرعة وتتحول من هيمنة الحشيش من مصادر محلية إلى عدد كبير من المخدرات العابرة، ويؤدي هذا التنويع إلى تفاقم التحديات الصحية القائمة لا سيما وأن توفر خدمات العلاج من تعاطي المخدرات محدود في غرب إفريقيا".وأوضح أن "أكثر من 90% من مضبوطات الترامادول العالمية حدثت في إفريقيا خلال السنوات الخمس الماضية". (روسيا اليوم)