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عربي-دولي

خالد مشعل: هذا هو ثمن المقاومة

Lebanon 24
27-06-2024 | 00:49
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أكد رئيس حركة حماس في الخارج، خالد مشعل، أن غزة تدمرت مشيراً إلى أن "هذا ثمن المقاومة"، وأضاف أن "أثمان المقاومة كبيرة وغزة تدمرت ولا جدال في ذلك".
وأضاف "دخلنا في مرحلة ما بعد أوسلو فعلا ولا قيمة للحديث عنها الآن"، وتابع أن "الواقع يفرض علينا تجاوز اتفاقية أوسلو فعلياً".
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كذلك قال إن "على الجميع الانخراط في القتال وليس غزة وحدها"، لافتاً إلى أن "إعادة ترتيب البيت الفلسطيني استحقاق حتمي لا يمكن الهروب منه". وتابع: "لا يجب الانتظار لنهاية المعركة لترتيب البيت الفلسطيني".

وعن دور إيران، أوضح مشعل أن "دور طهران برز سياسيا وعسكريا بعد هجوم 7 تشرين الأول".
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