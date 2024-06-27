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رداً على خالد مشعل.. مستشار عباس: ما يجري في غزة ليس قتالاً

Lebanon 24
27-06-2024 | 01:05
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اعتبر مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش أن حركة حماس تبتعد عن الطريق الصحيح وتطلق شعارات فقط، مشيراً إلى أنها تريد تكرار إبادة غزة في مناطق أخرى.
وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني رداً على رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، لـ"العربية" أن غزة تدمرت والجميع يعرف ذلك.
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كما أوضح مستشار الرئيس الفلسطيني أن ما يجري في غزة ليس قتالا تخوضه حماس وإنما إبادة، لافتاً إلى أن حماس تريد تكريس الانقسام وجعله أمرا طبيعيا.

"حماس تمارس العبث السياسي"
وقال إن اتفاقية أوسلو مرحلة وانتهت ولا نتمسك بها، وأن حماس تمارس العبث السياسي. وأضاف رداً على مشعل أن الحديث عن اتفاقية أوسلو في الظرف الراهن "عبث".

كذلك اعتبر أن حماس تريد أن ينتحر الشعب الفلسطيني ثمنا لسياساتها. وأضاف رداً على مشعل أن حماس هي من قامت بالانقلاب وتعرقل الوحدة الوطنية.

"تكرس لفصل غزة عن الضفة"
وقال الهباش ردا على مشعل إن حماس هي سبب الانقسام، والشعب الفلسطيني يدرك ذلك، وهي من انقلبت على حكومة الوحدة الوطنية.

وأضاف أن حركة حماس تريد من السلطة إجراء انتخابات من دون القدس وهذه خيانة، وهي تكرس لفصل غزة عن الضفة الغربية.

وأكد الهباش لـ"العربية" أن الشعب الفلسطيني ليس سلعة يتم استغلالها لأطماع حماس.

"ثمن المقاومة"
وكان مشعل قد اعتبر أن تدمير غزة "ثمن المقاومة". وأضاف أن "أثمان المقاومة كبيرة وغزة تدمرت ولا جدال في ذلك".

وأضاف "دخلنا في مرحلة ما بعد أوسلو فعلا ولا قيمة للحديث عنها الآن". وتابع أن "الواقع يفرض علينا تجاوز اتفاقية أوسلو فعلياً".

كذلك قال إن "على الجميع الانخراط في القتال وليس غزة وحدها"، لافتاً إلى أن "إعادة ترتيب البيت الفلسطيني استحقاق حتمي لا يمكن الهروب منه". وتابع: "لا يجب الانتظار لنهاية المعركة لترتيب البيت الفلسطيني".

 
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