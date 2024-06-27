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القوات الإسرائيلية تنسحب من جنين

Lebanon 24
27-06-2024 | 01:52
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انسحبت القوات الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، من مدينة جنين ومخيمها بعد أكثر من 8 ساعات من اقتحامها، بحسب ما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

وشهدت المدينة مواجهات، منذ فجر الخميس، بين السكان والقوات الاسرائيلية في جنين ومخيمها نجم عنها إصابة شاب، في البلدة القديمة بحي السيباط من مدينة جنين، بشظايا رصاص الاحتلال في الوجه، بحسب ما أفادت مصادر صحية في المدينة.
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وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن القوات الإسرائيلية أعاقت طواقم الإسعاف من نقل الشاب المصاب إلى المستشفى.

وكانت القوات الإسرائيلية، التي اقتحمت جنين قبيل منتصف الليلة، نشرت تعزيزاتها العسكرية فجر اليوم الخميس، في المدينة وأطراف مخيم جنين ونشرت عشرات الجنود القناصة على اسطح العمارات التجارية والمنازل وفي احياء المدينة ومركزها التجاري، وسط اندلاع مواجهات وصفت بـ"العنيفة" وسماع دوي انفجارات، بحسب "وفا".

وكانت القوات الإسرائيلية اعتقلت، مساء أمس الأربعاء، 3 مواطنين من مدينة جنين، حيث أفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين وأطراف المخيم، من شارع الناصرة، سبقها تسلل قوات خاصة إسرائيلية إلى المدينة واعتقال الأسيرين المحررين جمال حويل، وجمال زبيدي، وعبد الغني أبو الهيجا عند مدخل المخيم .

في غضون ذلك، اندلعت مواجهات عنيفة في محيط سينما جنين ودوار الداخلية، وأطراف مخيم جنين، حيث أطلق الجنود القنابل المسيلة للدموع في ساحةً مستشفى جنين الحكومي، والرصاص تجاه المواطنين ومركباتهم.

وأفادت "وفا" أيضا بأن جرافات الاحتلال تقوم بعملية تدمير واسعة للبنية التحتية في شارع الناصرة، وداخل مخيم جنين.(سكاي نيوز)


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