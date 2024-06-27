قبيل ساعات من فتح صناديق الاقتراع.. بدء الصمت الانتخابي لاستحقاق الرئاسة الايرانية

بدأ صباح اليوم الخميس، الصمت الانتخابي للدورة الـ 14 من انتخابات رئاسة الجمهورية الاسلامية، التي تجري غداً وذلك بعد انتهاء الفترة القانونية للحملات الانتخابية للمرشحين.

Advertisement