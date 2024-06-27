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قبيل ساعات من فتح صناديق الاقتراع.. بدء الصمت الانتخابي لاستحقاق الرئاسة الايرانية

Lebanon 24
27-06-2024 | 02:00
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بدأ صباح اليوم الخميس، الصمت الانتخابي للدورة الـ 14 من انتخابات رئاسة الجمهورية الاسلامية، التي تجري غداً وذلك بعد انتهاء الفترة القانونية للحملات الانتخابية للمرشحين.
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