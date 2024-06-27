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عربي-دولي

انهيار منزل من 4 طوابق في اسطنبول.. وفيديو يوثق المشهد المرعب!

Lebanon 24
27-06-2024 | 02:52
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انهار منزل مكون من 4 طوابق في منطقة بخشيليفلر في الجزء الأوروبي من مدينة اسطنبول التركية، بحسب ما ذكرت قناة "إن تي في" التركية.

وبحسب القناة، وقع الحادث صباح اليوم الخميس، لكن لا توجد بيانات عن ضحايا الانهيار الذين علقوا تحت الانقاض حتى الآن، فيما يجري التحقيق في أسباب الحادث.
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وفي بداية شهر حزيران الحالي، انهار مبنى سكني من 4 طوابق في غرب اسطنبول لأسباب غير معروفة، بحسب ما ذكرت قناة "Haber" التلفزيونية التركية.

وأعلن عمدة مدينة اسطنبول داود غولوغلو عن إنقاذ 7 أشخاص آخرين كانوا تحت الأنقاض، مضيفا: "اثنان منهم في حالة خطيرة، والعمليات جارية لإنقاذ شخصين آخرين". (روسيا اليوم)
 

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