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مواجهة أخيرة بين سوناك وستارمر قبل الانتخابات البريطانية.. هذه تفاصيلها

Lebanon 24
27-06-2024 | 02:48
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تواجه رئيس الوزراء البريطاني المحافظ ريشي سوناك مع منافسه زعيم حزب العمال كير ستارمر في مناظرة تلفزيونية أخيرة بينهما، مساء الأربعاء، قبل بدء الانتخابات العامة البريطانية المقررة الأسبوع المقبل.

ومع تقدّم المعارضة العمالية بزعامة ستارمر في استطلاعات الرأي، شكّلت المناظرة التي جرت في نوتنغهام بوسط بريطانيا آخر فرصة لسوناك لتعزيز حظوظ حزبه في انتخابات الرابع من تموز.
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وتحول النقاش بين المتنافسين إلى هجوم شخصي أحياناً، حيث اتهم سوناك الزعيم العمّالي بأنه "يأخذ الناس على أنّهم حمقى" بشأن خططه للحد من الهجرة، بينما اتّهم ستارمر منافسه سوناك الثري بأنّه "بعيد عن الواقع".
وحضّ سوناك الناخبين مراراً على عدم "الاستسلام" لحزب العمّال في كل شيء، من الحدود إلى الضرائب، في حين كرّر ستارمر شعاره بأن الانتخابات تمثّل فرصة "لطي الصفحة" بعد 14 عاماً من حكم حزب المحافظين.

وتعهد ستارمر "بإعادة ضبط السياسة حتى تعود السياسة خدمةً عامة"، متهما سوناك بالافتقار إلى القيادة.

كما تلاسن الرجلان بشأن فضيحة مراهنات على موعد الانتخابات طالت بعض كبار أعضاء حزب المحافظين ومرشّحاً من حزب العمال، حيث طغى هذا الموضوع على السياسات الرئيسية في الأيام الأخيرة للحملات.

وقال سوناك الذي كان قد وعد باستعادة "النزاهة والكفاءة المهنية والمساءلة" عندما تم تعيينه زعيماً لحزب المحافظين ورئيساً للوزراء في 2022، إنه شعر "بالغضب" عندما علم بهذه المزاعم.

وأضاف: "لقد كنت واضحاً تماماً: أيّ شخص ينتهك القواعد يجب ألا يواجه العواقب الكاملة للقانون فحسب، بل سأضمن طرده من حزب المحافظين".
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