إصابات وقتلى بالركاب.. الأمطار الغزيرة تتسبب بخروج قطار عن سكته (فيديو)

عثر رجال الإنقاذ في روسيا على جثتي شخصين في موقع خروج قطار الركاب فوركوتا-نوفوروسيسك عن مساره، وفق ما أفادت مؤسسة السكك الحديدية الروسية.

ومساء يوم أمس، خرجت تسع عربات مقطورة من قطار الركاب رقم 511 فوركوتا - نوفوروسيسك عن مسارها بالقرب من مدينة إنتا بجمهورية كومي الروسية.



وكان على متن القطار لحظة وقوع الحادث، 195 راكبا و20 عاملا بالسكك الحديدية. ووفقا للبيانات الأخيرة، يوجد عشرة مصابين في المستشفيات، من بينهم فتاة تبلغ من العمر 14 عاما في حالة خطيرة.

📹 خرجت تسع عربات من قطار الركاب رقم 511 فوركوتا - نوفوروسيسك عن مسارها في كومي، حسبما ذكرت السكك الحديدية الروسية.



قالت السلطات المحلية إن خمسة أشخاص على الأقل أصيبوا بكدمات وجروح، ويقوم الأطباء بفحصهم.



كان هناك 232 شخصًا على متن القطار، ومن المحتمل أن يكون الحادث قد وقع… pic.twitter.com/NWsDYG12o9 — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) June 26, 2024 Advertisement

وبحسب البيانات الأولية، كان سبب الحادث انهيار التربة تحت السكة الحديدية بسبب الأمطار الغزيرة.

إلى ذلك، ذكر يفغيني تيشكوفيتس، كبير المتخصصين في مركز الأرصاد الجوية في فوبوس لمراسل نوفوستي، أن سبب الحادث، كان انزياح التربة بشكل كبير تحت السكة الحديدية بسبب المياه الغزيرة لأن منطقة الأورال بأكملها كانت تحت تأثير إعصار قوي لعدة أيام، وترافق ذلك بهطول أمطار غير مسبوقة في بعض الأماكن.



ووفقا له، بلغ معدل هطول المطر في غضون 25و26 يونيو 73 ملم، رغم أن المعدل المتوسط لشهر يونيو يبلغ عادة في تلك المنطقة 50 ملم.



وأضاف الخبير أنه "نتيجة للهطولات غير الطبيعية، وصل ارتفاع منسوب المياه في في بعض أنهار الجمهورية يوم 26 يونيو في بعض الأماكن إلى 164 سم". (روسيا اليوم)