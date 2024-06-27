سقوط مقصورة تلفريك في كولومبيا.. وفيديو يوثق اللحظات المُرعبة

قتل شخص وأصيب 9 آخرون جراء سقوط إحدى مقصورات تلفريك بمدينة ميديين، أمس الأربعاء، وفق ما أفاد رئيس بلدية ثاني أكبر المدن الكولومبية.



وقال فيديريكو غوتيريز في منشور عبر منصة "اكس"، إن المقصورة انفصلت عن الكابل خلال ساعات الصباح الأولى بينما كانت على وشك الوصول إلى إحدى المحطات.



وأشار إلى أن عمليات النقل عبر خط التلفريك "ستُعلّق حتى تُحدَّد بشكل واضح أسباب هذه المأساة".

🔴 La madrugada de este miércoles se desplomó la cabina del teleférico de #Medellín, #Colombia



➡️ Una persona perdió la vida y otras 12 resultaron heridas



Video: @TReporta pic.twitter.com/1telRYUjTr — XEVA TABASCO (@XEVATabasco) June 26, 2024 Advertisement

ويُعدّ تلفريك ميديلين في كولومبيا، الذي يضم خطوطاً عدة، أحد وسائل النقل الرئيسية لسكان المدينة البالغ عددهم 3.9 ملايين نسمة.



وهذا أول حادث يتعرض له التلفريك منذ افتتاحه عام 2004.(سكاي نيوز)







