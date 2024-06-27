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عربي-دولي

أوكرانيا تُسقط 23 مسيّرة و5 صواريخ بهجوم روسي ليلي.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
27-06-2024 | 03:52
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أعلنت القوات الجوية الأوكرانية انها أسقطت 23 طائرة مسيّرة و5 من 6 صواريخ أطلقتها روسيا في الساعات الأولى من اليوم الخميس.

وقال سيرهي تيورين حاكم منطقة خميلينتسكي إن الدفاعات الجوية أسقطت 9 أهداف جوية فوق منطقته.
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وأضاف أن السلطات المحلية لم تتلق أي أنباء عن إصابات أو قتلى أو أضرار في الممتلكات، بحسب رويترز.

وذكر فيتالي كيم حاكم منطقة ميكولايف في جنوب البلاد أن الجيش الأوكراني دمر 6 طائرات مسيّرة روسية 3 صواريخ كروز فوق المنطقة.

وأعلنت السلطات المحلية إسقاط طائرتين مسيرتين فوق منطقة خيرسون في الجنوب وواحدة فوق منطقة دنيبروبتروفسك. (سكاي نيوز)


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