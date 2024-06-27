على وقع الأوامر الإيرانية بالتسلح النووي خلال فترة الانتخابات الأميركية.. نتنياهو يعيد تشكيل فرق استخباراتية وأمنية

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وتشعر إسرائيل والولايات المتحدة بالقلق من أن إيران ستحاول تطوير تكنولوجيتها النووية، بما في ذلك التسلح النووي، في الأسابيع التي تسبق الانتخابات الرئاسية الأميركية، وفقًا لمسؤولين إسرائيليين ومسؤولين أميركيين.



وقال مسؤولون إسرائيليون وأميركيون إن اهتمام القادة الأميركيين قد ينقسم بين الحملة الانتخابية والأزمة المستمرة في غزة، وقد تجد الولايات المتحدة صعوبة في الرد بسرعة على أي تقدم نووي إيراني خلال هذه الفترة.



وقال المسؤولون أيضًا إن هناك قلقًا من أن القادة الإيرانيين قد يحاولون استغلال الفترة الانتقالية بعد الانتخابات في الولايات المتحدة "للانتقال" نحو سلاح نووي.



وقال أحد المسؤولين الأميركيين إن مجتمع الاستخبارات الأميركي لا يزال يعتقد أن إيران لا تسعى بشكل نشط للحصول على سلاح نووي، لكنها اتخذت خطوات نووية استفزازية "ولن تمر دون رد".



وفي الأشهر الأخيرة، بحثت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية والأميركية في معلومات جديدة أثارت مخاوف من قيام إيران بأنشطة تتعلق بتطوير الأسلحة النووية، حسبما أفاد موقع "أكسيوس" الأسبوع الماضي.



وقال مسؤولون إسرائيليون كبار إن إسرائيل تشعر بالقلق من إمكانية استخدام نماذج الكمبيوتر والتجارب العلمية الأخرى التي يجريها علماء إيرانيون في التسلح النووي، مما سيسمح لإيران "بتقصير الجدول الزمني للحصول على قنبلة نووية" إذا أمر المرشد علي خامنئي بالمضي قدما نحو صنع قنبلة نووية.



وقال مسؤولون إسرائيليون ومسؤول أميركي كبير، إن البرنامج النووي الإيراني نوقش خلال اجتماعات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في واشنطن هذا الأسبوع مع مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن. صرح ثلاثة مسؤولين إسرائيليين كبار بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعاد قبل أسبوعين تشكيل مجموعات عمل مكونة من أعضاء في مؤسسة الدفاع الإسرائيلية ووزارة الخارجية ومجتمع الاستخبارات للتركيز على البرنامج النووي الإيراني.وتشعر إسرائيل والولايات المتحدة بالقلق من أن إيران ستحاول تطوير تكنولوجيتها النووية، بما في ذلك التسلح النووي، في الأسابيع التي تسبق الانتخابات الرئاسية الأميركية، وفقًا لمسؤولين إسرائيليين ومسؤولين أميركيين.وقال مسؤولون إسرائيليون وأميركيون إن اهتمام القادة الأميركيين قد ينقسم بين الحملة الانتخابية والأزمة المستمرة في غزة، وقد تجد الولايات المتحدة صعوبة في الرد بسرعة على أي تقدم نووي إيراني خلال هذه الفترة.وقال المسؤولون أيضًا إن هناك قلقًا من أن القادة الإيرانيين قد يحاولون استغلال الفترة الانتقالية بعد الانتخابات في الولايات المتحدة "للانتقال" نحو سلاح نووي.وقال أحد المسؤولين الأميركيين إن مجتمع الاستخبارات الأميركي لا يزال يعتقد أن إيران لا تسعى بشكل نشط للحصول على سلاح نووي، لكنها اتخذت خطوات نووية استفزازية "ولن تمر دون رد".وفي الأشهر الأخيرة، بحثت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية والأميركية في معلومات جديدة أثارت مخاوف من قيام إيران بأنشطة تتعلق بتطوير الأسلحة النووية، حسبما أفاد موقع "أكسيوس" الأسبوع الماضي.وقال مسؤولون إسرائيليون كبار إن إسرائيل تشعر بالقلق من إمكانية استخدام نماذج الكمبيوتر والتجارب العلمية الأخرى التي يجريها علماء إيرانيون في التسلح النووي، مما سيسمح لإيران "بتقصير الجدول الزمني للحصول على قنبلة نووية" إذا أمر المرشد علي خامنئي بالمضي قدما نحو صنع قنبلة نووية.وقال مسؤولون إسرائيليون ومسؤول أميركي كبير، إن البرنامج النووي الإيراني نوقش خلال اجتماعات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في واشنطن هذا الأسبوع مع مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن.

وقال المسؤول الأميركي: "نحن نعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ونتشاور مع إسرائيل بشأن هذه القضية طوال الوقت". وقال المسؤول: "إيران لن تحصل أبدا على سلاح نووي". وإدارة بايدن "ستتأكد من أن هذا هو الحال".



وادعى مستشار الأمن القومي السابق لنتنياهو، ياكوف ناجل، والذي يعمل الآن زميلًا بارزًا في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات وما زال قريبًا جدًا من نتنياهو، أن عشرات من العلماء الإيرانيين كانوا يعملون في الأشهر الأخيرة على العمليات الفنية اللازمة لبناء قنبلة نووية.



وقال لموقع "أكسيوس" إن هذا النشاط يجري "تحت مظلة أكاديمية" و"يدفع بنطاق" التجارب التي يمكن أن تكون لها استخدامات مدنية.



وزعم ناجل أن وكالات الاستخبارات الإسرائيلية والأميركية تعتقد أن خامنئي لم يوافق بشكل صريح ورسمي على هذا النشاط من أجل ترك مجال للإنكار.



وقال مسؤولون إسرائيليون كبار إن توجيه نتنياهو لمستشار الأمن القومي تساحي هنغبي بإعادة تشكيل الفرق جاء بعد فترة حوالي عام ونصف تم خلالها تجميد مجموعات العمل.



وقال مسؤولان إسرائيليان سابقان مطلعان على الوضع إن القضية النووية الإيرانية لم يتعامل معها نتنياهو بجدية منذ عودته إلى منصبه في كانون الأول 2022. وفي البداية، كان ذلك بسبب انشغاله بالإصلاح القضائي الذي كان يسعى إليه، ولاحقاً بسبب الحرب في غزة.



وقال المسؤولون الكبار السابقون إنه في الأشهر الأخيرة، عندما ظهرت معلومات استخباراتية جديدة حول النشاط النووي الإيراني، أعرب بعض كبار المسؤولين السابقين في مؤسسة الدفاع الإسرائيلية المقربين من نتنياهو عن قلقهم لرئيس الوزراء وفريقه من إهمال هذه القضية.



وقال أحد المصادر الإسرائيلية: "في الآونة الأخيرة بدأوا في معالجة القضية بجدية وهذا أمر جيد".(العربية)