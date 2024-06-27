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عربي-دولي
حادث على بعد 84 ميلا بحريا غرب الحديدة باليمن
Lebanon 24
27-06-2024
|
04:50
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أعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري اليوم الخميس انها على علم بواقعة على بعد 84 ميلا بحريا غرب ميناء الحديدة اليمني المطل على البحر الأحمر.
وأضافت "أمبري" أنه لا إصابات جراء تعرض سفينة لمقذوف قبالة الحديدة باليمن.
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ومنذ تشرين الثاني الماضي شن المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران عشرات الهجمات بالصواريخ والمُسيَّرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب، يعتبرون أنها مرتبطة بإسرائيل، أو متجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعمًا للفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس منذ السابع من تشربن الأول.
وتقود واشنطن تحالفًا بحريًّا دوليًّا بهدف "حماية" الملاحة البحرية في هذه المنطقة الاستراتيجية التي تمرّ عبرها 12% من التجارة العالمية.
ولمحاولة ردعهم تشن القوات الأميركية والبريطانية ضربات على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن منذ 12 كانون الثاني.
ويُنفِّذ الجيش الأميركي وحده بين حين وآخر ضربات على صواريخ ومُسيرات، يقول إنها معدة للإطلاق.(العربية)
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