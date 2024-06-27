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عربي-دولي
بيسكوف: نبحث احتمالية خفض التمثيل الدبلوماسي مع الغرب
Lebanon 24
27-06-2024
|
05:50
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صرح الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا تدرس كل الخيارات للرد على أفعال الغرب، بما في ذلك احتمال خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية.
وأكد بيسكوف، اليوم الخميس، أن القرار لم يتم اتخاذه بعد، وقال "هذه ممارسة دبلوماسية معتادة لدولة تواجه مظاهر غير ودية وحتى معادية.. مع تزايد مشاركة دول الغرب الجماعي والولايات المتحدة الأميركية في الصراع الأوكراني، لا يمكن لروسيا إلا أن تفكر في خيارات مختلفة للرد على مثل هذا التدخل العدائي".
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وأضاف بيسكوف معلقا على تصريح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، الذي قال إن موسكو لا تستبعد إمكانية خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الدول غير الصديقة: "لم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن حتى الآن"، مشيرا إلى أن "السياسة الخارجية لبلادنا يحددها رئيس روسيا، رئيس الدولة، وتنفذها وزارة الخارجية".
وبحسب بيسكوف: "عندما تعلن الدول الغربية صراحة أن مهمتها الرئيسية هي إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا في ساحة المعركة، فإن هذا بالطبع لا يمكن إلا أن يتطلب ردا من موسكو". (العربية)
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