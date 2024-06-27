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عربي-دولي

بـ"الخنجر".. الجيش الروسي يعلن قصفه عدة مطارات أوكرانية

Lebanon 24
27-06-2024 | 07:13
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها استخدام صواريخ "كينجال" (الخنجر) في قصف عدة مطارات أوكرانية، وأكد البيان اليوم الخميس أنه تم تحقيق أهداف الضربة.
 
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا أن قوات "الجنوب" الروسية عززت مواقعها على طول خط المواجهة وبلغت خسائر العدو 640 عسكريا وتم تدمير 5 مستودعات ذخيرة أوكرانية.
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كما عززت قوات "المركز" الروسية مواقعها وكبدت العدو 345 قتيلا خلال يوم واحد.
أما قوات "الشرق" فعززت مواقعها وبلغت خسائر العدو 115 عسكريا ودبابة.
وتمكنت أنظمة الدفاع الجوي الروسية من إسقاط 62 مسيرة أوكرانية و4 صواريخ باتريوت وصاروخي هيمارس خلال النهار.
وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 585 فردا عسكريا في منطقة قوات "الغرب" الروسية.
ودمرت قوات "دنيبر" ثلاث قاذفات صواريخ هيمارس في يوم واحد.
وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 190 فردا عسكريا و4 مركبات مدرعة في منطقة مجموعة قوات "الشمال" الروسية في مقاطعة خاركوف. (روسيا اليوم) 
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