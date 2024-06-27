طلب عاجل من الجيش الإسرائيليّ لسكان غزة

طالب الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، سكان حيّ الشجاعية وأحياء أخرى في مدينة غزة بإخلائها، فيما يواصل غاراته وعمليات القصف منذ ساعات الصباح، الأمر الذي أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "على جميع السكان والنازحين المتواجدين في منطقة الشجاعية والاحياء الجديدة، التركمان، والتفاح الاخلاء بشكل فوري جنوباً على شارع صلاح الدين إلى المنطقة الإنسانية وذلك من أجل سلامتهم. (سكاي نيوز)

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