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لوبان: ماكرون لن يتمكن من إرسال قوات إلى أوكرانيا

Lebanon 24
27-06-2024 | 08:17
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قالت رئيسة حزب التجمع الوطني البرلماني الفرنسي مارين لوبان في مقابلة مع صحيفة "لو تيليغرام" أن الرئيس إيمانويل ماكرون لن يتمكن من إرسال قوات إلى أوكرانيا إذا تغير رئيس الوزراء.
 
ونقلت "لو تيليغرام" عن لوبان قولها: "إن لقب القائد الأعلى الذي يطلق على رئيس فرنسا هو لقب فخري، لا، رئيس وزراء البلاد هو الذي يتحكم في خزانة الدولة". وأضافت أن زعيم حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا مستعد لرسم الخطوط الحمراء في هذا المنصب.

وأشارت لوبان إلى أنه "في حالة أوكرانيا، لن يتمكن الرئيس من إرسال قوات إلى هناك". (روسيا اليوم) 
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