مصدر ملكيّ يكشف آخر التطوّرات الصحيّة للأميرة آن: غير قادرة على تذكر ما حدث لها

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أكّد مصدر ملكي لشبكة "NBC News"، أنّ "الأميرة آن شقيقة ملك بريطانيا تشارلز الثالث غير قادرة على تذكر كافة تفاصيل الحادث الذي تعرّضت له، نتيجة إصابتها بالرأس وارتجاج في المخ".وكان قصر باكنغهام قال في بيان: "لحقت بسمو الأميرة إصابات طفيفة وارتجاج في المخ بعد واقعة في حديقة جاتكومب".وأضاف البيان أن الأميرة ستبقى في مستشفى "ساوثميد ببريستول" كإجراء احترازي للمتابعة، ومن المتوقع أن تتعافى بصورة كاملة وسريعة". (لها)