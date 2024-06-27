زيلينسكي: ليس لدينا وقت

اعترف الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي بأن أوكرانيا لا ترغب في إطالة الصراع، لأن هناك العديد من الجرحى والقتلى في ساحة المعركة.

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وجاء تصريح زيلينسكي لدى وصوله إلى قمة الاتحاد الأوروبي، حيث تابع: "علينا أن نضع خطة التسوية على الطاولة في غضون بضعة أشهر. ليس لدينا الكثير من الوقت لأن لدينا الكثير من الجرحى والقتلى في ساحة المعركة. لذلك نريد إعداد خطة السلام هذه للقمة الثانية".وكانت أوكرانيا قد أعلنت عن إعداد خطة تسوية بعد ما سمي بـ "مؤتمر السلام" في سويسرا، على أن يتم تقديم هذه الخطة إلى روسيا في الاجتماع الثاني لـ "مؤتمر السلام".وأضاف زيلينسكي أن أوكرانيا لم تجر أي اتصالات مع روسيا بعد مؤتمر سويسرا، حيث أعلنت عدة دول ضرورة مناقشة التسوية مع موسكو، إلا أنه أشار إلى أنه "لم يجر أي حوار مع روسيا خلال هذه الفترة، وإذا حدث هذا في الخفاء، فهو أمر لا علاقة له بنا". (روسيا اليوم)