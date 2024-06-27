Advertisement

عربي-دولي

بتهمة الرشوة.. طرد وزير صيني سابق من الحزب الحاكم

Lebanon 24
27-06-2024 | 09:44
A-
A+
Doc-P-1216670-638551035814863660.jpg
Doc-P-1216670-638551035814863660.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طرد الحزب الشيوعي الحاكم في الصين وزير الدفاع السابق لي شانغ من الحزب، ويجري التحقق معه بتهمة الفساد والرشوة، على ما أفادت وكالة أنباء شينخوا الصينية، اليوم الخميس.

وأقيل لي من منصبه في أكتوبر 2023 بعد اختفائه عن الأنظار لمدة شهرين تقريبا.
Advertisement

ومن المرجح أن يواجه لي شانغ محاكمة قد تؤدي إلى الحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

وقالت وزارة الدفاع الصينية، يوم الخميس، إن لي أساء استخدام سلطته لإثراء نفسه من خلال تلقي الرشاوى ومنح الامتيازات في انتهاك للانضباط العسكري والحزبي. (سكاي نيوز عربية) 
 

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2024-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:44 | 2024-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:48 | 2024-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:38 | 2024-06-27
11:16 | 2024-06-27
11:10 | 2024-06-27
10:54 | 2024-06-27
10:40 | 2024-06-27
10:19 | 2024-06-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24