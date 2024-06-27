بتهمة الرشوة.. طرد وزير صيني سابق من الحزب الحاكم

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طرد الحزب الشيوعي الحاكم في الصين وزير الدفاع السابق لي شانغ من الحزب، ويجري التحقق معه بتهمة الفساد والرشوة، على ما أفادت وكالة أنباء شينخوا الصينية، اليوم الخميس.وأقيل لي من منصبه في أكتوبر 2023 بعد اختفائه عن الأنظار لمدة شهرين تقريبا.ومن المرجح أن يواجه لي شانغ محاكمة قد تؤدي إلى الحكم عليه بالسجن مدى الحياة.وقالت وزارة الدفاع الصينية، يوم الخميس، إن لي أساء استخدام سلطته لإثراء نفسه من خلال تلقي الرشاوى ومنح الامتيازات في انتهاك للانضباط العسكري والحزبي. (سكاي نيوز عربية)