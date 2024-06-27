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إقتصاد

"فيتش" تُثبت تصنيف الإمارات الائتماني عند "-AA"

Lebanon 24
27-06-2024 | 09:47
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ثبتت وكالة "فيتش"، التصنيف الائتماني طويل الأجل لإصدارات العملات الأجنبية لدولة الإمارات العربية المتحدة عند "AA-" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشارت "فيتش" في تقريرها، إلى وجود نقاط قوة تعكس قرارها بتثبيت التصنيف عند "AA-"، مثل مستوى الدين العام الموحد المعتدل لدولة الإمارات العربية المتحدة، وصافي مركز الأصول الخارجية القوي، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. (سكاي نيوز)
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