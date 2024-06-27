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إقتصاد

وزير النفط الإيراني: مذكرة التفاهم الجديدة مع روسيا ستُحوّل إيران إلى مركز للغاز

Lebanon 24
27-06-2024 | 10:19
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أكد وزير النفط الإيراني جواد أوجي، أنّ "الاتفاقية التي تم توقيعها أخيرا بين إيران وروسيا بشأن نقل الغاز، ستُحوّل طهران إلى مركز للغاز في المنطقة".
وأضاف في حديثه خلال مقابلة إذاعية، أنّ "الاتفاق مع موسكو سيزيد بشكل كبير من حصة إبران في سوق الغاز الدولي". (سبوتنيك)
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