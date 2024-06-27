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مدفيديف: العالم وصل إلى نقطة اللاعودة

Lebanon 24
27-06-2024 | 10:40
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قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إن "العالم الحديث والنظام القانوني القائم أصبحا مختلفين جذريا عن ذي قبل، ووصلا إلى نقطة اللاعودة".

وأكد أنه "من الضروري بذل كل ما في وسعنا لإيجاد أساس لحل التناقضات المشتعلة إلى أقصى حدّ".
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وأضاف أن "الأساس الأقوى لذلك هو الوعي والتأكيد على قيمة القانون الدولي، والحفاظ على ذلك رغم الصراعات، ورغم كل النزاعات، ورغم عدم وجود تفاهم متبادل". (روسيا اليوم)
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