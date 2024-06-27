لأهداف إرهابية.. عسكري سوداني دخل إلى تونس خلسة وهذا ما حصل معه

اتّهمت تونس عسكريا سودانيا تم إيقافه بعد دخوله البلاد خلسة عبر الحدود الليبية بـ"التخطيط لتنفيذ عملية إرهابية في تونس"، حيث أصدر القضاء التونسي حكما بالسجن مدة 10 أعوام و9 أشهر.

وحسب المعلومات، إأن المتهم "كان عسكريا في الجيش السوداني قبل أن يتمرد ويفر إلى ليبيا".



ووفق ملف القضية "انضم بعد ذلك إلى أحد التنظيمات الإرهابية وتدرب في أحد مراكز التدريب التابعة للتنظيم، وتسلل لاحقا إلى التراب التونسي خلسة إلى أن تم إيقافه من طرف وحدة مختصة في مكافحة الإرهاب بجهة جرجيس حيث تم حجز هاتفه وبمعالجته تم الكشف عن صور له وهو يحمل أسلحة نارية وذخائر حربية وقذيفة صاروخية".



وأكد المتهم خلال استجوابه من قبل المحكمة الابتدائية بتونس أنه "كان يعمل بسلك الجيش السوداني وأنه من بين العسكريين المتمردين، موضحا أنه لا يحمل "أي فكر متطرف". (روسيا اليوم)