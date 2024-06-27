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عربي-دولي

أوكرانيا والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية أمنية

Lebanon 24
27-06-2024 | 11:38
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يوقع الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا الخميس، اتفاقية أمنية طويلة المدى في إطار قمة الاتحاد التي تعقد اليوم وغدا في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وعقد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الخميس، مؤتمرا صحفيا مشتركا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبيل قمة الاتحاد.
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وقال ميشيل: "اليوم ستتاح لنا الفرصة لتوقيع اتفاقيات أمنية ثنائية مع أوكرانيا".

وأضاف: "من المهم أن نتمكن من إرسال رسالة مفادها أننا عازمون على دعم أوكرانيا حتى النهاية".

وأشار إلى أن الاتحاد سيقوم بتحويل أول دفعة من عائدات الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة.

(الأناضول)
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