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عربي-دولي

كندا تفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متطرفين

Lebanon 24
27-06-2024 | 12:20
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أعلنت كندا، الخميس، أنها فرضت عقوبات على 7 أفراد و5 كيانات لدورهم في تسهيل أو دعم أو المساهمة ماليا في أعمال عنف مستوطنين إسرائيليين ضد مدنيين فلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الخارجية الكندية، في بيان، "العقوبات الجديدة تتضمن 7 أفراد و5 كيانات لدورهم في تسهيل أو دعم أو المساهمة ماليا في أعمال العنف التي يقوم بها مستوطنون إسرائيليون متطرفون ضد مدنيين فلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة".
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وأوضح البيان أن "عنف المستوطنين المتطرفين أدى إلى خسائر في الأرواح وأضرار في الممتلكات الفلسطينية والأراضي الزراعية". (الاناضول)
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