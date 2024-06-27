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عربي-دولي
بالصور.. العثور على قنبلة في محيط منزل نتنياهو
Lebanon 24
27-06-2024
|
12:32
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عثر مساء اليوم الخميس، على قنبلة دخان في محيط منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأفادت الشرطة الإسرائيلية بأنه تم العثور على قنبلة دخان موصولة ببطارية في محيط منزل نتنياهو في قيسارية.
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المصدر: روسيا اليوم
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