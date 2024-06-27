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عربي-دولي

الحوثي: نفذنا عمليات مشتركة مع "المقاومة في العراق" ضد إسرائيل

Lebanon 24
27-06-2024 | 13:13
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كشف زعيم حركة أنصار الله اليمنية (الحوثيون) عبد الملك الحوثي في كلمة حول آخر التطورات والمستجدات في فلسطين، عن "تنفيذ عمليات مشتركة جديدة مع المقاومة الإسلامية في العراق ضد إسرائيل".

وقال: "إن قواته المسلحة نفذت 4 عمليات مشتركة مع المقاومة في العراق، وهي تشكل  مسارا مهما جدا يجسد آمال شعبنا العربي في الوحدة والتعاون وتجسيد الأخوة".
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وحول إحصائية العمليات اليمنية المساندة لغزة أوضح الحوثي أن قواته المسلحة "نفذت هذا الأسبوع 4 عمليات قوية بـ7 صواريخ بالستية ومجنحة و"بزورق طوفان المدمر" الذي يمكنه أن يحمل قرابة 1.5 طن من المتفجرات ويحدث انفجارا كبيرا يلحق أضرارا بالغة بسفن الأعداء".

وتحدث عن "حالة من الخوف لدى الطرف الآخر من "زورق طوفان المسير" نتيجة قوته التدميرية وهو طوفان بالاسم والفعل".

واشار الى ان "تأثير "زورق طوفان" المسير على السفن التي يستهدفها قوية من بينها دخول المياه إليها بشكل مباشر".

وأشار أيضا إلى أنه "من العمليات المهمة هذا الأسبوع القصف بصاروخ "حاطم"، مشددا على أن دخوله في خط العمليات سيكون له تأثيراته الكبيرة". (الوكالة الوطنية)
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