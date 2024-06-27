أذربيجان وأرمينيا تتفقان على بعض بنود اتفاقية السلام

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أعلن وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف، إحراز تقدم كبير في نص اتفاق السلام بين بلاده وجارتها أرمينيا.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الخميس مع نظيره الجورجي ايليا دارتشياشفيلي في العاصمة تبليسي.وذكر بيراموف أنه أطلع دارتشياشفيلي على عملية تطبيع بلاده مع أرمينيا، مبيناً: "لقد شهدنا عددا من التطورات الإيجابية في الأشهر الأخيرة".وأردف: "الاتفاق والبروتوكول الموقع بشأن تحديد جزء من الحدود بين أذربيجان وأرمينيا واحدة منها (التطورات الايجابية) ونجد هذه الخطوة مهمة".وتابع: "بفضل هذا البروتوكول انتهى احتلال أربع قرى أذربيجانية، لجان تحديد الحدود (للبلدين) تواصل عملها.وسنشهد خطوات إيجابية جديدة في المستقبل القريب".ولفت إلى وجود "تقدم كبير في نص اتفاق السلام بين أرمينيا وأذربيجان، وانخفاض عدد المواضيع العالقة بشكل ملحوظ".واستدرك قائلا: "ولكن من المؤسف أن المطالبات الإقليمية ضد أذربيجان لا تزال موجودة في الدستور الأرميني. ومن وجهة نظرنا فإن هذا الوضع يعتبر العائق الأخطر أمام إتمام اتفاق السلام".وأردف: "ينبغي أيضاً اعتبار هذا وضعاً غير سار بالنسبة لأرمينيا، ونتوقع اتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الصدد". (الأناضول)