وفاة جديدة جراء تفشي بكتيريا "إيكولي".. والسبب خس في الشطائر!

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توفي شخص جراء تفشي بكتيريا إيكولي في المملكة المتحدة الشهر الماضي.وقالت هيئة السلامة الصحية البريطانية إن التفشي الذي أدى إلى إيداع 122 شخصا المستشفى على صلة بخس في شطائر معدة مسبقا.وكانت الشكاوى قد انتشرت بسبب الشطائر المعدة مسبقا التي تصنعها محلات البقالة وسلاسل التجزئة في المملكة المتحدة، وتسببت في سحب شطائر وأطباق سلطات وغيرها بدءا من 14 حزيران.وتوفي مريضان بسبب سم الشايغا الذي تفرزه البكتيريا في ايار لكن وفاة واحدة فقط كانت على صلة بالعدوى، وفقا للهيئة، وكان المريضان اللذان توفيا يعانيان من مشكلات صحية مزمنة.ووفقا لـ"مايو كلينيك"، عادة ما تعيش بكتيريا إيكولي في أمعاء الأشخاص والحيوانات الأصحاء، ومعظم سلالاتها غير ضارة وقد تسبب الإسهال لفترة قصيرة نسبيا، لكن بعض السلالات قد تسبب مجموعة من الأمراض، منها عدوى الجهاز البولي والتهاب المثانة والقيء وفي أسوأ الحالات قد تؤدي لتسمم الدم الذي يهدد الحياة.