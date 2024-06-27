Advertisement

عربي-دولي

هزّة أرضية تضرب الجزائر.. إليكم قوتها

Lebanon 24
27-06-2024 | 14:14
A-
A+
Doc-P-1216769-638551199139971370.png
Doc-P-1216769-638551199139971370.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سجّلت الجزائر، هزة أرضية بلغت 3.2 درجة على سلم ريختر في ولاية بجاية شرق البلاد.

وذكر مركز البحث في علم الفلك والفيزياء في بيان: "سجلت هزة أرضية، على الساعة 12:30، بشدة 3.2 درجات على سلم ريختر، بولاية بجاية".
Advertisement

كما أضاف أن مركز الهزة حدد بـ 06 كم جنوب شرق مالبو، بولاية بجاية الجزائرية. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2024-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:48 | 2024-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:44 | 2024-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:13 | 2024-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:35 | 2024-06-27
16:09 | 2024-06-27
16:00 | 2024-06-27
15:30 | 2024-06-27
15:00 | 2024-06-27
14:48 | 2024-06-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24