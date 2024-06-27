هزّة أرضية تضرب الجزائر.. إليكم قوتها

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سجّلت الجزائر، هزة أرضية بلغت 3.2 درجة على سلم ريختر في ولاية بجاية شرق البلاد.وذكر مركز البحث في علم الفلك والفيزياء في بيان: "سجلت هزة أرضية، على الساعة 12:30، بشدة 3.2 درجات على سلم ريختر، بولاية بجاية".كما أضاف أن مركز الهزة حدد بـ 06 كم جنوب شرق مالبو، بولاية بجاية الجزائرية. (روسيا اليوم)