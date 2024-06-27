إجلاء 21 مريضا بالسرطان من قطاع غزة إلى مصر

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أعلن مصدر طبي في مدينة العريش المصرية إجلاء 21 مريضا بالسرطان من غزة عبر معبر كرم أبو سالم لأول مرة منذ إغلاق المعبر في مايو عندما سيطر الجيش الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني منه.وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول للحديث لوسائل الإعلام، لوكالة فرانس برس "وصل 21 مريضا بالسرطان إلى الأراضي المصرية عبر معبر كرم أبو سالم لتلقي العلاج بالإمارات".ورفضت القاهرة استئناف العمليات عبر المعبر ما دامت القوات الإسرائيلية تسيطر على الجانب الفلسطيني منه.ووفقا لمحمد زقوت المسؤول الرفيع في وزارة الصحة في غزة فقد تم إجلاء نحو 5 آلاف مريض منذ بدء الحرب، لكن 25 ألفا آخرين "ما زالوا بحاجة إلى العلاج في الخارج".وقال زقوت للصحافيين الخميس "من بين هؤلاء 10200 مريض سرطان بينهم نحو ألف طفل، و250 مريضا بحاجة إلى مغادرة غزة على الفور". (روسيا اليوم)