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عربي-دولي

"يونيسف" تتوصل لاتفاق مع اسرائيل.. هذه تفاصيله

Lebanon 24
27-06-2024 | 16:09
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توصلت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم الخميس، إلى اتفاق مع إسرائيل يتيح إعادة تشغيل خط كهرباء في قطاع غزة من شأنه أن يتيح إعادة تشغيل محطة تحلية المياه في جنوب قطاع غزة.


وقال المتحدث باسم اليونيسف في الأراضي الفلسطينية، كريكس لوكالة فرانس برس إن "يونيسف تؤكد التوصل إلى اتفاق لإعادة تشغيل خط تغذية الكهرباء ذي الجهد المتوسط لمحطة تحلية المياه في جنوب غزة"، مشيرا الى ان "هذه الخطوة مهمة ونتطلع بشدة إلى رؤية تنفيذها".
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وأوضحت اليونيسف أن المحطة الواقعة في خان يونس، من المفترض ان تنتج، بمجرد إعادة إمدادها بالكهرباء، 15 ألف متر مكعب من المياه يوميا.

وأشار المتحدث باسم المنظمة الى أن هذا "يحتمل أن يوفر الحد الأدنى من المعايير الإنسانية وهو 15 لترًا في اليوم من المياه الآمنة الصالحة للشرب بما يصل إلى مليون نازح" جنوب قطاع غزة.


هذا وأكد كريكس أن من الضروري "تسليم المولدات والبنية التحتية" لمعالجة الأضرار التي لحقت بالمنطقة بعد أكثر من ثمانية أشهر من الحرب، مضيفًا أن أكثر من 60 بالمئة من شبكات توزيع المياه تضررت منذ تشرين الاول.







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