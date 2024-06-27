26
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
35
o
زحلة
32
o
بعلبك
30
o
بشري
30
o
بيت الدين
34
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"يونيسف" تتوصل لاتفاق مع اسرائيل.. هذه تفاصيله
Lebanon 24
27-06-2024
|
16:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
توصلت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم الخميس، إلى اتفاق مع إسرائيل يتيح إعادة تشغيل خط كهرباء في قطاع غزة من شأنه أن يتيح إعادة تشغيل محطة تحلية المياه في جنوب قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم اليونيسف في الأراضي الفلسطينية، كريكس لوكالة فرانس برس إن "يونيسف تؤكد التوصل إلى اتفاق لإعادة تشغيل خط تغذية الكهرباء ذي الجهد المتوسط لمحطة تحلية المياه في جنوب غزة"، مشيرا الى ان "هذه الخطوة مهمة ونتطلع بشدة إلى رؤية تنفيذها".
Advertisement
وأوضحت اليونيسف أن المحطة الواقعة في خان يونس، من المفترض ان تنتج، بمجرد إعادة إمدادها بالكهرباء، 15 ألف متر مكعب من المياه يوميا.
وأشار المتحدث باسم المنظمة الى أن هذا "يحتمل أن يوفر الحد الأدنى من المعايير الإنسانية وهو 15 لترًا في اليوم من المياه الآمنة الصالحة للشرب بما يصل إلى مليون نازح" جنوب قطاع غزة.
هذا وأكد كريكس أن من الضروري "تسليم المولدات والبنية التحتية" لمعالجة الأضرار التي لحقت بالمنطقة بعد أكثر من ثمانية أشهر من الحرب، مضيفًا أن أكثر من 60 بالمئة من شبكات توزيع المياه تضررت منذ تشرين الاول.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تكبره بـ 11 سنة.. ممثلة سورية شهيرة تعقد خطوبتها على زميلها وتستعد للزواج للمرة الثانية (فيديو)
Lebanon 24
تكبره بـ 11 سنة.. ممثلة سورية شهيرة تعقد خطوبتها على زميلها وتستعد للزواج للمرة الثانية (فيديو)
00:20 | 2024-06-27
27/06/2024 12:20:30
Lebanon 24
Lebanon 24
هي قنصل لبنان في سويسرا.. ممثلة لبنانية شهيرة تستمتع بوقتها في إيطاليا مع شقيقتها (صور)
Lebanon 24
هي قنصل لبنان في سويسرا.. ممثلة لبنانية شهيرة تستمتع بوقتها في إيطاليا مع شقيقتها (صور)
03:48 | 2024-06-27
27/06/2024 03:48:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير جديد من السفارة الأميركية في بيروت.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
تحذير جديد من السفارة الأميركية في بيروت.. هذا ما جاء فيه
03:44 | 2024-06-27
27/06/2024 03:44:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بأجواء فخمة ابنة عاصي الحلاني تحتفل بخطوبتها رسمياً.. شاهدوا فرحة والدها (صور وفيديو)
Lebanon 24
بأجواء فخمة ابنة عاصي الحلاني تحتفل بخطوبتها رسمياً.. شاهدوا فرحة والدها (صور وفيديو)
02:13 | 2024-06-27
27/06/2024 02:13:21
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل أيام قليلة من زفافها.. دانييلا رحمة تستمتع بوقتها على البحر (صور)
Lebanon 24
قبل أيام قليلة من زفافها.. دانييلا رحمة تستمتع بوقتها على البحر (صور)
04:03 | 2024-06-27
27/06/2024 04:03:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:43 | 2024-06-27
لإجلاء الاميركيين من لبنان في حال اندلاع الحرب.. أميركا تحرّك أصولها العسكرية
16:35 | 2024-06-27
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة ضد إيران
16:00 | 2024-06-27
كيف تستعدّ المستشفيات في إسرائيل للحرب مع "حزب الله"؟
15:30 | 2024-06-27
السودان.. 1 من كل 5 أشخاص يعانون انعداما حادا في الأمن الغذائي
15:00 | 2024-06-27
إجلاء 21 مريضا بالسرطان من قطاع غزة إلى مصر
14:48 | 2024-06-27
صواريخ "حزب الله" تقطع الكهرباء عن شمال إسرائيل وتُشعل الحرائق.. شاهدوا ما حصل
فيديو
علماء يحذرون.. الانفجارات البركانية قد تستمر عقوداً في ايسلندا وربما لقرون (فيديو)
Lebanon 24
علماء يحذرون.. الانفجارات البركانية قد تستمر عقوداً في ايسلندا وربما لقرون (فيديو)
02:55 | 2024-06-27
28/06/2024 02:26:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تكبره بـ 11 سنة.. ممثلة سورية شهيرة تعقد خطوبتها على زميلها وتستعد للزواج للمرة الثانية (فيديو)
Lebanon 24
تكبره بـ 11 سنة.. ممثلة سورية شهيرة تعقد خطوبتها على زميلها وتستعد للزواج للمرة الثانية (فيديو)
00:20 | 2024-06-27
28/06/2024 02:26:15
Lebanon 24
Lebanon 24
على الهواء مباشرة شقيقة أوباما تتعرّض لاعتداء بغاز مسيل للدموع.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
على الهواء مباشرة شقيقة أوباما تتعرّض لاعتداء بغاز مسيل للدموع.. شاهدوا الفيديو
02:08 | 2024-06-26
28/06/2024 02:26:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24