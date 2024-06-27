الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة ضد إيران

ذكر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في بيان، أن الولايات المتحدة فرضت، اليوم (الخميس)، عقوبات جديدة تستهدف إيران رداً على "التصعيد النووي المستمر".

وقال بلينكن: "خلال الشهر الماضي، أعلنت إيران خطوات لتوسيع برنامجها النووي، على نحو لا يشير إلى أغراض سلمية موثوقة".

وأضاف: "نحن ملتزمون بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، ومستعدون لاستخدام كل عناصر القوة لضمان تحقيق هذا الالتزام".

وتستهدف العقوبات الجديدة 3 شركات، اتهمتها الولايات المتحدة بالتورط في نقل النفط الإيراني أو منتجات بتروكيماوية، وذلك بالإضافة إلى 11 سفينة مرتبطة بها. (الشرق الأوسط)