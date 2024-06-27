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الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة ضد إيران

Lebanon 24
27-06-2024 | 16:35
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ذكر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في بيان، أن الولايات المتحدة فرضت، اليوم (الخميس)، عقوبات جديدة تستهدف إيران رداً على "التصعيد النووي المستمر".

 وقال بلينكن: "خلال الشهر الماضي، أعلنت إيران خطوات لتوسيع برنامجها النووي، على نحو لا يشير إلى أغراض سلمية موثوقة".

 وأضاف: "نحن ملتزمون بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، ومستعدون لاستخدام كل عناصر القوة لضمان تحقيق هذا الالتزام".

 وتستهدف العقوبات الجديدة 3 شركات، اتهمتها الولايات المتحدة بالتورط في نقل النفط الإيراني أو منتجات بتروكيماوية، وذلك بالإضافة إلى 11 سفينة مرتبطة بها. (الشرق الأوسط)

 

 

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