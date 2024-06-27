مسؤولون أميركيون: نقل أصول عسكرية قرب إسرائيل ولبنان لتكون جاهزة لإجلاء الأميركيين

ذكرت وسائل إعلام أميركية نقلاً عن مسؤولين أميركيين أن أميركا تخطط لإجلاء مواطنيها، إذا اشتد القتال بين إسرائيل و"حزب الله".

ونقلت شبكة "ان بي سي" عن المسؤولين قولهم إن "البنتاغون ينقل بعض الأصول العسكرية قرب إسرائيل ولبنان لتكون جاهزة لعملية الإجلاء، وأن واشنطن تبحث مع حلفائها تنسيق عمليات الإجلاء، وأي عمليات عسكرية".

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وأضافوا أن "سفينة هجومية وجنوداً من مشاة البحرية تحركوا إلى المتوسط للانضمام إلى سفينة إنزال هناك".



وأكد المسؤولون أن "قلقهم يتزايد من شن إسرائيل غارات وهجوماً برياً محتملاً على لبنان في الأسابيع المقبلة".



وذكر المسؤولون أن "إسرائيل ترغب في إنشاء منطقة عازلة بطول 16 كلم على الحدود اللبنانية".



كما نقلت الشبكة عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "إسرائيل تريد إبعاد ⁧‫حزب الله‬⁩ عن الحدود ديبلوماسياً وإن تعذر فالجيش مستعد لاستخدام القوة"، على حد قوله.