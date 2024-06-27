فون دير لاين تفوز بولاية ثانية لرئاسة المفوضية الأوروبية

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رشّح قادة الاتحاد الأوروبي، الخميس، الألمانية المنتمية ليمين الوسط، أورسولا فون دير لاين، لرئاسة المفوضية الأوروبية لولاية ثانية مدتها خمس سنوات.واختاروا الاشتراكي البرتغالي، أنطونيو كوستا، ليصبح الرئيس المقبل لقمم الاتحاد الأوروبي.كما اختاروا الإستونية، كايا كالاس، لتكون مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد لتحل محل الإسباني المنتهية ولايته، جوزيب بوريل.