بريطانيا تسجل وفاة جديدة جراء تفشي بكتيريا إيكولي.. فماذا نعرف عنها؟





وقالت هيئة السلامة الصحية البريطانية، إن التفشي الذي أدى إلى إيداع 122 شخصًا المستشفى على صلة بخس في شطائر معدّة مسبقًا.

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وتوفي مريضان بسبب سم الشايغا الذي تفرزه البكتيريا في أيار، لكن وفاة واحدة فقط كانت على صلة بالعدوى، وفقا للهيئة، وكان المريضان اللذان توفيا يعانيان من مشكلات صحية مزمنة. توفي شخص جراء تفشي بكتيريا إيكولي الذي أصاب 275 شخصًا على الأقل في المملكة المتحدة الشهر الماضي.وقالت هيئة السلامة الصحية البريطانية، إن التفشي الذي أدى إلى إيداع 122 شخصًا المستشفى على صلة بخس في شطائر معدّة مسبقًا.وتوفي مريضان بسبب سم الشايغا الذي تفرزه البكتيريا في أيار، لكن وفاة واحدة فقط كانت على صلة بالعدوى، وفقا للهيئة، وكان المريضان اللذان توفيا يعانيان من مشكلات صحية مزمنة.

وبحسب مايو كيلنك، فعادة ما تعيش بكتيريا إيكولي في أمعاء الأشخاص والحيوانات الأصحاء، ومعظم سلالاتها غير ضارة وقد تسبب الإسهال لفترة قصيرة نسبيا، لكن بعض السلالات قد تسبب مجموعة من الأمراض، منها عدوى الجهاز البولي والتهاب المثانة والقيء وفي أسوأ الحالات قد تؤدي لتسمم الدم الذي يهدد الحياة.



وعانى أكثر من 80% ممن مرضوا بسبب التفشي الأخير من إسهال دموي، وفقا للهيئة، لكن تراجع معدل الحالات مؤخرا، كما يجرى تحقيق في مصدر التفشي.



وكانت الشكاوى قد انتشرت بسبب الشطائر المعدة مسبقا التي تصنعها محلات البقالة وسلاسل التجزئة في المملكة المتحدة، وتسببت في سحب شطائر وأطباق سلطات وغيرها بدءا من 14 حزيران. (روسيا اليوم)