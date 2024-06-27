26
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
35
o
زحلة
32
o
بعلبك
30
o
بشري
30
o
بيت الدين
34
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
بريطانيا تسجل وفاة جديدة جراء تفشي بكتيريا إيكولي.. فماذا نعرف عنها؟
Lebanon 24
27-06-2024
|
23:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفي شخص جراء تفشي بكتيريا إيكولي الذي أصاب 275 شخصًا على الأقل في المملكة المتحدة الشهر الماضي.
وقالت هيئة السلامة الصحية البريطانية، إن التفشي الذي أدى إلى إيداع 122 شخصًا المستشفى على صلة بخس في شطائر معدّة مسبقًا.
Advertisement
وتوفي مريضان بسبب سم الشايغا الذي تفرزه البكتيريا في أيار، لكن وفاة واحدة فقط كانت على صلة بالعدوى، وفقا للهيئة، وكان المريضان اللذان توفيا يعانيان من مشكلات صحية مزمنة.
وبحسب مايو كيلنك، فعادة ما تعيش بكتيريا إيكولي في أمعاء الأشخاص والحيوانات الأصحاء، ومعظم سلالاتها غير ضارة وقد تسبب الإسهال لفترة قصيرة نسبيا، لكن بعض السلالات قد تسبب مجموعة من الأمراض، منها عدوى الجهاز البولي والتهاب المثانة والقيء وفي أسوأ الحالات قد تؤدي لتسمم الدم الذي يهدد الحياة.
وعانى أكثر من 80% ممن مرضوا بسبب التفشي الأخير من إسهال دموي، وفقا للهيئة، لكن تراجع معدل الحالات مؤخرا، كما يجرى تحقيق في مصدر التفشي.
وكانت الشكاوى قد انتشرت بسبب الشطائر المعدة مسبقا التي تصنعها محلات البقالة وسلاسل التجزئة في المملكة المتحدة، وتسببت في سحب شطائر وأطباق سلطات وغيرها بدءا من 14 حزيران. (روسيا اليوم)
عربي-دولي
صحة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
نجمة شهيرة تلغي حفل زفافها قبل 4 أيام من موعده
Lebanon 24
نجمة شهيرة تلغي حفل زفافها قبل 4 أيام من موعده
12:15 | 2024-06-27
27/06/2024 12:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة داخل محل لبيع الحلويات.. إليكم ما قام به أحد الأشخاص بفتاة قاصر
Lebanon 24
فضيحة داخل محل لبيع الحلويات.. إليكم ما قام به أحد الأشخاص بفتاة قاصر
07:11 | 2024-06-27
27/06/2024 07:11:24
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف سيُحوّل "حزب الله" خلال 3 أيّام إسرائيل إلى مكان "غير صالح للعيش"؟
Lebanon 24
كيف سيُحوّل "حزب الله" خلال 3 أيّام إسرائيل إلى مكان "غير صالح للعيش"؟
09:00 | 2024-06-27
27/06/2024 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كشف عن مفاجآت... رجا ناصرالدين يتحدّث لأوّل مرّة عن أسباب إبتعاد رودولف هلال عنه
Lebanon 24
كشف عن مفاجآت... رجا ناصرالدين يتحدّث لأوّل مرّة عن أسباب إبتعاد رودولف هلال عنه
09:15 | 2024-06-27
27/06/2024 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ختم 20 شقة بالشمع الأحمر... ما السبب؟
Lebanon 24
ختم 20 شقة بالشمع الأحمر... ما السبب؟
07:04 | 2024-06-27
27/06/2024 07:04:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:26 | 2024-06-28
خلال 5 أشهر... دبي استقبلت أكثر من 8 ملايين سائح
05:10 | 2024-06-28
قتيل وجرحى... إنهيار سقف في مطار في الهند بسبب الأمطار الغزيرة!
05:07 | 2024-06-28
بعد مناظرته مع ترامب.. هل يختار الديمقراطيون بديلا لبايدن؟
04:51 | 2024-06-28
"هيومن رايتس ووتش" تدعو العراق إلى وقف ترحيل اللاجئين السوريين قسرا لبلادهم
04:10 | 2024-06-28
بالتعاون مع السعودية.. كابل بحري عراقي جديد لزيادة سعة الإنترنت
03:54 | 2024-06-28
بعد عام على تمرّدها.. أين هي قوات فاغنر اليوم؟
فيديو
علماء يحذرون.. الانفجارات البركانية قد تستمر عقوداً في ايسلندا وربما لقرون (فيديو)
Lebanon 24
علماء يحذرون.. الانفجارات البركانية قد تستمر عقوداً في ايسلندا وربما لقرون (فيديو)
02:55 | 2024-06-27
28/06/2024 12:29:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تكبره بـ 11 سنة.. ممثلة سورية شهيرة تعقد خطوبتها على زميلها وتستعد للزواج للمرة الثانية (فيديو)
Lebanon 24
تكبره بـ 11 سنة.. ممثلة سورية شهيرة تعقد خطوبتها على زميلها وتستعد للزواج للمرة الثانية (فيديو)
00:20 | 2024-06-27
28/06/2024 12:29:45
Lebanon 24
Lebanon 24
على الهواء مباشرة شقيقة أوباما تتعرّض لاعتداء بغاز مسيل للدموع.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
على الهواء مباشرة شقيقة أوباما تتعرّض لاعتداء بغاز مسيل للدموع.. شاهدوا الفيديو
02:08 | 2024-06-26
28/06/2024 12:29:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24