انطلقت من دون أن يتصافحا: بايدن انهار خلال أول مناظرة مع ترامب.. والاخير استغل الموقف

في مناظرة تاريخية تتم لأول مرة في الولايات المتحدة بين رئيس حالي ورئيس سابق، استقبلت أتلانتا المرشحين الابرز للإنتخابات الرئاسية، الرئيس الحالي جو بايدن، والرئيس الاسبق دونالد ترامب، وذلك في مقر قناة "CNN" في أتلانتا تحت قيادة المحاورين جيك تابر ودانا باش.



وقبل انطلاق المناظرة التاريخية، اشتكى فريق ترامب من بعض اللوجستيات والترتيبات، حيث قضى الفريق الـ24 ساعة السابقة للمناظرة بالاشراف على الترتيبات، إذ إن ترامب غالبا ما يهتم بالمظاهر.



وتبادل الرئيسان الهجمات مع طرح عدد من المواضيع فور بدء المناظرة، التي اطلقت من دون أن يتصافحا، حيث تم التكلم عن الإجهاض وطريقة إدارة الاقتصاد والحرب في أوكرانيا وغزة.

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وخلال نصف الساعة الأولى بدا بايدن مترددًا، إذ تعثر في بعض الاحيان خلال الحديث، على عكس ترامب الذي كان يشنّ هجوما تلو الآخر. وحسب الارقام فقد تكلم ترامب لمدة 38 دقيقة و13 ثانية، أما بايدن فقد تكلم لمدة 33 دقيقة و41 ثانية، حيث تعرض الاخير لبعض الهفوات في البداية، إذ أخطأ في عدد الوظائف التي تم إنشاؤها خلال فترة رئاسته وقال بشكل غير متناسق إنه "أخيرًا تغلب على برنامج ميديكير."



وقبل انطلاق المناظرة، قالت مصادر مطلعة على استعدادات الرئيس جو بايدن للمناظرة إنه كان يعاني من نزلة برد في الأيام الأخيرة.. صوته بدا أجشًا وخشنًا، أكثر من المعتاد. وخلال نصف الساعة الأولى بدا بايدن مترددًا، إذ تعثر في بعض الاحيان خلال الحديث، على عكس ترامب الذي كان يشنّ هجوما تلو الآخر. وحسب الارقام فقد تكلم ترامب لمدة 38 دقيقة و13 ثانية، أما بايدن فقد تكلم لمدة 33 دقيقة و41 ثانية، حيث تعرض الاخير لبعض الهفوات في البداية، إذ أخطأ في عدد الوظائف التي تم إنشاؤها خلال فترة رئاسته وقال بشكل غير متناسق إنه "أخيرًا تغلب على برنامج ميديكير."وقبل انطلاق المناظرة، قالت مصادر مطلعة على استعدادات الرئيس جو بايدن للمناظرة إنه كان يعاني من نزلة برد في الأيام الأخيرة.. صوته بدا أجشًا وخشنًا، أكثر من المعتاد.

Joe Biden is literally malfunctioning pic.twitter.com/j6OGPitN2C — kira 👾 (@kirawontmiss) June 28, 2024

كما يعاني بايدن من "أعراض عرضية لارتجاع المريء المعدي، تتطلب بشكل أساسي تنظيف حلقه بشكل متكرر"، وفقًا لما ذكره د. كيفن أكونور، طبيب الرئيس، في مذكرة بعد الفحص البدني الذي أجراه في شباط. كما يعاني بايدن من "أعراض عرضية لارتجاع المريء المعدي، تتطلب بشكل أساسي تنظيف حلقه بشكل متكرر"، وفقًا لما ذكره د. كيفن أكونور، طبيب الرئيس، في مذكرة بعد الفحص البدني الذي أجراه في شباط.

وواجه الرئيس جو بايدن السؤال الأول من المذيع جيك تابر، الذي سأله عن رسالته للأمريكيين الذين يشعرون بأنهم في وضع مالي أسوأ تحت إدارته مقارنة بما كانوا عليه في عهد ترامب.

أجاب بايدن بأنه تسلم اقتصادًا في "انهيار حر". وأشاد بسجله في خلق فرص العمل وخفض أسعار الأدوية الموصوفة وتكاليف الأسر الأخرى.



من جانبه، ادعى ترامب أنه كان لديه "أعظم اقتصاد في تاريخ بلدنا" وأن التضخم "يقتلنا بشكل مطلق."

Trump claims his economy was the best economy “in the history of our country”



FACT CHECK: This is a lie. Trump left office with the worst jobs record since the Great Depression. More Americans now have jobs under President Biden than they ever did under Trump. pic.twitter.com/L8pq0EN0ux — Biden-Harris HQ (@BidenHQ) June 28, 2024

وتناول المرشحان السؤال الحساس حول العمر. تذكر بايدن أنه كان في السابق أصغر رجل في السياسة، وانتقل للحديث عن إنجازاته كرئيس كدليل على أنه قادر على أداء المهمة.

Donald Trump is a sucker and a loser. pic.twitter.com/vzaWRqevN7 — Joe Biden (@JoeBiden) June 28, 2024

ثم استذكر ترامب الاختبارات المعرفية التي أجراها كرئيس وتحدى بايدن للقيام بنفس الشيء.

وتحدث المرشحان عن صفاتهما البدنية والرياضية وتجادلا حول من لديه مهارات أفضل في لعبة الغولف.

أخيرًا، قال ترامب: "لنكن ناضجين". فرد عليه بايدن: "أنت طفل".



وعن موضوع الحرب العالمية الثالثة، وجّه ترامب اتهاما صريحا لبايدن فقال:" بايدن سيقودنا إلى الحرب العالمية الثالثة. بوتين وكيم جونغ أون لا يخشونه"، ليرد بايدن بالقول:" إذا كنت تريد حربًا عالمية ثالثة، فقط قل لبوتين 'افعل ما يحلو لك مع الناتو"، في إشارة إلى تصريح سابق لترامب".



وحاول المحاور جيك تابر مرتين أن يحصل على إجابة من ترامب حول كيفية مساعدته للأمريكيين الذين يعانون من الإدمان. لكن ترامب تهرب من السؤال مرة أخرى، وانتهى به الأمر بالحديث عن إيفان غيرشكوفيتش، مراسل وول ستريت جورنال المحتجز في روسيا بتهم التجسس. كذلك تجاهل ترامب سؤالا حول المناخ، ليقابله بايدن بالقول:" لم يفعل ترامب شيئًا على الإطلاق من أجل البيئة".

بالتوازي، تعثر بايدن عند سؤاله عن الناخبين السود وخيبة أملهم من إدارته، وأشار إلى قائمة طويلة من السياسات مثل تكاليف رعاية الأطفال.



وشن الرئيس السابق دونالد ترامب هجومًا على الرئيس جو بايدن بخصوص سياسات الحدود. أشار ترامب إلى أن إدارة بايدن شهدت أكثر من 7.9 مليون مواجهة على الحدود الأمريكية-المكسيكية، وهو ما يقرب من ثلاثة أضعاف العدد الذي حدث في عهد ترامب.



وأشار ترامب إلى أن المهاجرين فروا من منازلهم لأسباب متعددة، بما في ذلك تأثير الجائحة على اقتصادات أميركا الوسطى والكوارث الطبيعية. وقال أيضًا إنه أجرى مقابلات مع مهاجرين أكدوا أنهم شجعوا على القدوم بسبب توقعهم لإدارة أكثر ترحيبًا.



ووصولا إلى القضية الابرز وهي إدانة وملاحقة ترامب، قال بادين: "أنا الآن أنظر إلى شخص مدان"، مشيرًا إلى التهم والإدانات التي يواجهها ترامب". أما ترامب، فلم يجاوب بشكل مباشر، بل أشار إلى الإدانات الجنائية لهانتر بايدن، مستهدفًا المشاكل القانونية لابن الرئيس. وقال ترامب عن بايدن: "يمكن أن يكون مجرمًا مدانًا بمجرد خروجه من المنصب. هذا الرجل مجرم".

ومع سكوت متكرر وذلات وصوت منخفض، يعد هذا الأداء من الرئيس بايدن أسوأ مما كان يتوقعه فريقه.



ويشعر الديمقراطيون الذين يتابعون المناظرة الليلة بالقلق من أداء الرئيس جو بايدن، ويشعرون بأنه ليس قوياً بما يكفي في مواجهة أكاذيب دونالد ترامب ولا واضحاً بما فيه الكفاية بشأن رؤيته الخاصة وما فعله من أجل البلاد.



من جهته، قال أحد المشرعين لشبكة CNN: "كارثة". "يبدو ترامب منطقيًا حتى لو كان يكذب بسرعة 60 ميلاً في الساعة. بايدن غير مفهوم".

بدوره، نشر رئيس مجلس النواب الأميركي، مايك جونسون، على موقع "أكس"، تأييدًا قويًا للرئيس السابق دونالد ترامب، واصفًا إياه بأنه المرشح الوحيد "المؤهل والقادر" على تولي منصب الرئيس.



وأضاف جونسون: "هذا أكبر عدم تكافؤء في تاريخ المناظرات الرئاسية"، مشيرًا إلى تفوق ترامب في أدائه على منافسيه.

واختتم المرشحان دونالد ترامب وجو بايدن مناظرتهما بتقديم حججهما الختامية، حيث بدأ بايدن بما يعتقد أنه أقوى حججه، وهو أن ترامب سيمنح المزيد من التخفيضات الضريبية للأغنياء، لكن ترامب وضع عدسة مكبرة على ما يزعم أنه "الرئيس الضعيف الذي لا يحترمه أحد في العالم".



ثم عرض بايدن ما يراه نقاط القوة في سجله، لكنه قدم بعض الأفكار المتشعبة حول خفض تكاليف الرعاية الصحية والتخلص من الأنابيب المحتوية على الرصاص.



واستخدم ترامب البيان الختامي لمهاجمة بايدن، قائلا: "هذا الرجل دائم الشكوى." وأضاف: "جيشنا لا يحترمه... لم يكن يجب أن تحدث أوكرانيا. وتابع: "نحن نعيش في جحيم"، مشيرًا إلى أن البلاد لا تحترمه.