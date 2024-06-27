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عربي-دولي

قادة الاتحاد الأوروبي يدعون إلى نظام عقوبات جديد ضد روسيا

Lebanon 24
27-06-2024 | 23:53
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دعا قادة الاتحاد الأوروبي إلى وضع نظام عقوبات جديد ضد روسيا، متهمين اياها بـ "زعزعة الاستقرار في الخارج".
وجاء في البيان الختامي لقمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، يوم الخميس: "ردا على أعمال روسيا لزعزعة الاستقرار في الخارج، يجدد المجلس الأوروبي دعوته إلى مجلس الاتحاد الأوروبي لمواصلة العمل على نظام جديد للعقوبات".
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وجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي قد تبنى 14 مجموعة من العقوبات ضد روسيا منذ إطلاقها العملية العسكرية في أوكرانيا في شباط 2022.
وطالت العقوبات الأوروبية العديد من الشركات الروسية والأجهزة الحكومية ووسائل الإعلام والشخصيات السياسية والعسكرية والاجتماعية والثقافية.
 
 
وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر وأي تعاملات تجارية مع الأشخاص والكيانات المدرجة أسماؤهم على قائمة العقوبات.
ونفت روسيا مرارا ممارستها لأي "أنشطة خبيثة" في الخارج، مؤكدة "رفضها للتدخل في شؤون الدول ذات سيادة". (روسيا اليوم)
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