Advertisement

عربي-دولي

دراسة تحذّر.. خطر اندلاع الحرائق يتضاعف حول العالم

Lebanon 24
28-06-2024 | 00:11
A-
A+
Doc-P-1216870-638551557952789331.png
Doc-P-1216870-638551557952789331.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تضاعفت وتيرة حرائق الغابات والسهوب على الأقل خلال أعوام 2003-2023 وخاصة في آخر ستة أعوام، حسب دراسة قام بها علماء من أستراليا.

وتشير مجلة Nature Ecology & Evolution، إلى أن نتائج الحسابات التي أجراها الباحثون أظهرت أنه خلال العقدين الماضيين، تضاعفت وتيرة حرائق الغابات ومقاساتها، وقد تغير الوضع بقوة في التايغا وفي الغابات الصنوبرية في المنطقة المعتدلة. التي كانت تخزن في السابق كميات كبيرة من الكربون، وتعكس كل هذه العمليات كيفية تغير مناخ الأرض.
Advertisement

وقد تتبع الباحثون برئاسة البروفيسور ديفيد بومان من جامعة تسمانيا، ديناميكية تطور الحرائق، باستخدام بيانات وصور الأقمار الصناعية خلال الفترة المذكورة. وركز الباحثون اهتمامهم على كيفية تغير حجم وتواتر هذه الحرائق منذ بداية هذا القرن، مع الأخذ في الاعتبار كيفية ارتفاع درجات الحرارة على الأرض والتغيرات المناخية الأخرى التي سجلت خلال هذه الفترة.

وتمكن الباحثون من دراستهم لأكثر من 88 مليون صورة من تحديد جميع بؤر حرائق الغابات والسهوب وكمية الطاقة المنبعثة منها.

وأظهر التحليل اللاحق للحرائق أن مساحتها الإجمالية انخفضت بشكل طفيف خلال العقدين الماضيين، إلا أن وتيرتها زادت بمقدار 2.2 مرة، كما زادت كمية الطاقة، خاصة في آخر 6-7 سنوات، عندما سجلت على الأرض باستمرار أرقاما قياسية جديدة لدرجات الحرارة في الصيف والشتاء.

واكتشف الباحثون، أن حرائق الغابات والسهوب الأكبر حدثت في أمريكا الشمالية والمناطق المجاورة لها وفي أستراليا وتسمانيا ونيوزيلندا وغينيا الجديدة. (روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:30 | 2024-06-28
05:26 | 2024-06-28
05:10 | 2024-06-28
05:07 | 2024-06-28
04:51 | 2024-06-28
04:10 | 2024-06-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24