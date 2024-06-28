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عربي-دولي

بالصور.. خامنئي يُدلي بصوته في الإنتخابات الإيرانية ويُطالب بمشاركة الجميع

Lebanon 24
28-06-2024 | 02:25
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أدلى المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي بصوته في الانتخابات الرئاسية المبكرة في طهران، وحضّ الشعب الإيراني على الانتخاب، قائلاً: "يوم الانتخابات هو النشاط والحماس في البلاد ولا سيما أنها انتخابات رئيس الجمهورية".
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وأضاف خامنئي: "عزّة إيران وماء وجهها يتوقّفان على حضور الشعب، وآمل من الإيرانيين المشاركة في هذا الاستحقاق الكبير".
 
وطالب خامنئي ان يكون هناك مشاركة كبيرة لإثبات صحة وسلامة الجمهورية الإسلامية.
 

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