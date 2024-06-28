زلزال عنيف يضرب البيرو

وقع زلزال قوي بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر في جنوب المحيط الهادئ، بالقرب من ساحل بيرو في الصباح الباكر، من اليوم الجمعة.

ولفت المركز الوطني الأميركي للتحذير من موجات التسونامي إنه لا يوجد تهديد بحدوث تسونامي بسبب الزلزال استنادا إلى البيانات المتاحة.