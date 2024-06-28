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عربي-دولي

زلزال عنيف يضرب البيرو

Lebanon 24
28-06-2024 | 02:44
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وقع زلزال قوي بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر في جنوب المحيط الهادئ، بالقرب من ساحل بيرو في الصباح الباكر، من اليوم الجمعة.
ولفت المركز الوطني الأميركي للتحذير من موجات التسونامي إنه لا يوجد تهديد بحدوث تسونامي بسبب الزلزال استنادا إلى البيانات المتاحة.
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