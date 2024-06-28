مجلس الأمن يعتمد قرارا يطالب بوقف الحوثيين لجميع الهجمات على السفن

وافق مجلس الأمن الدولي، ليل الخميس، على قرار يطالب جماعة الحوثي في اليمن بوقف جميع الهجمات على السفن ويحث على معالجة اختلال الأمن البحري في ممر مائي مهم في الشرق الأوسط بشكل عاجل.

ولم يشر القرار إلى أن الحوثيين المدعومين من إيران يزعمون أنهم يشنون الهجمات بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.

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وتمت الموافقة على القرار، الذي مدد أيضا شرط قيام الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش بتقديم تقرير شهري عن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن، بأغلبية 12 صوتا مقابل صفر، مع امتناع روسيا والصين والجزائر عن التصويت.

وانخفضت حركة الشحن بشكل كبير عبر الطريق الحيوي للأسواق الآسيوية والشرق أوسطية والأوروبية في حملة يقول الحوثيون إنها ستستمر طالما استمرت الحرب في قطاع غزة.

ويدين القرار الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون، والتي يقول الحوثيون إنها تهدف إلى إنهاء الحرب في غزة، التي دخلت الآن شهرها التاسع - مشددًا على الحاجة إلى معالجة الأسباب الجذرية، "بما في ذلك الصراعات التي تساهم في التوترات الإقليمية وتعطيل الأمن البحري".

وبسبب الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس في 7 تشرين الاول، والذي اقتحم فيه مسلحون جنوب إسرائيل، ما أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص واحتجاز حوالي 250 رهينة، فقد أسفرت الحرب حتى الآن عن استشهاد أكثر من 37 ألف فلسطيني، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.

واستهدف الحوثيون أكثر من 60 سفينة في الممر المائي، وأطلقوا الصواريخ والطائرات المسيرة. وقتل أربعة بحارة وتم الاستيلاء على سفينة وغرقت سفينتان أخريان في هجمات حوثية منذ نوفمبر.

ويصر الحوثيون على أنهم يستهدفون السفن المرتبطة بإسرائيل أو الولايات المتحدة أو بريطانيا. مع ذلك، فإن العديد من السفن التي تعرضت للهجوم ليس لها أي علاقة بالحرب بين إسرائيل وحماس – بما في ذلك بعض السفن المتجهة إلى إيران.

ورداً على ذلك، استهدفت حملة جوية بقيادة الولايات المتحدة الحوثيين منذ يناير، بما في ذلك سلسلة من الضربات في 30 أيار أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 16 شخصاً وإصابة 42 آخرين، وفقاً لجماعة الحوثي. (العربية)