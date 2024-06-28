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عربي-دولي

بالتعاون مع السعودية.. كابل بحري عراقي جديد لزيادة سعة الإنترنت

Lebanon 24
28-06-2024 | 04:10
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تسعى وزارة الاتصالات العراقية إلى زيادة سعات الإنترنت في العراق، من خلال عقد مشروع إنشاء الكابل البحري مع شركة الاتصالات السعودية، حيث ذكرت وزيرة الاتصالات العراقية هيام الياسري أن هذا العقد هو الثالث من نوعه الذي توقعه الحكومة العراقية الحالية.
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وقالت في مؤتمر صحفي عقب التوقيع "بعد توقيع هذا العقد ستبدأ إجراءات الإنزال المتمثلة بمسح الموقع للمياه وتحريك السفن اللازمة لذلك وبعدها إنزال الكابل في محطة الفاو ليتم الاستفادة منه في تسويق سعات الإنترنت وزيادة سعات الإنترنت الداخلة للعراق".

وقال عمر العامري مدير عام دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الاتصالات العراقية ‏"‏كثير من الشركات العالمية ستمرر سعاتها عبر الكوابل البحرية والضوئية البرية، وهذا سيساعد في تسهيل حركة الاتصالات الدولية وسيربط دول إفريقيا وآسيا بأوروبا مرورا بالعراق".

وأكد أن مثل هذه المشروعات سيكون لها "مردود اقتصادي إيجابي على العراق بتفعيل واستثمار موقعه الجغرافي".

من جهته أوضح علي ياسين مدير عام الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية العراقية أن "الكابل البحري تو أفريكا من أهم الكابلات الاستراتيجية البحرية الذي يمر بأكثر من 33 دولة". (سكاي نيوز عربية)

عربي-دولي

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